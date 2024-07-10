"Вскипела кровь". В Польше возмутились новым соглашением с Украиной

Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве. Архивное фото.

Журналист Важеха: заключенное с Украиной соглашение принесет вред Польше

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Подписанное соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом выгодно только Украине и представляет угрозу для Польши, считает польский журналист Лукаш Важеха.

"Польша в очередной раз безрассудно ставит под угрозу собственную безопасность и без всяких условий подписывает с Украиной соглашение, единственным реальным выгодоприобретателем которого является Киев. Уже этого достаточно, чтобы в жилах вскипела кровь", – написал он на странице в соцсети Х.

Важеха также отметил, что для подписания договора Владимир Зеленский приехал в Варшаву за несколько дней до годовщины Волынской резни, произошедшей в 1943 году.

"Ни гость, ни, что еще хуже, никто из поляков об этом не сказал ни слова", – возмутился он.

Накануне Украина и Польша подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.

Радио Sputnik сообщало, что Польша подготовит для ВСУ новый легион из украинских граждан в ЕС.

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