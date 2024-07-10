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Военное обозрение

Теперь в РФ можно использовать иностранную интеллектуальную собственность при создании вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно указу российского президента Владимира Путина, теперь в РФ можно беспрепятственно использовать иностранную интеллектуальную собственность при создании вооружений. Новый документ внес изменения в положении о генконструкторе по созданию оружия, а также военной и специальной техники, принятом в 2015 году.

Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Теперь российским разработчикам оборонной продукции разрешено использовать в своей работе зарубежную интеллектуальную собственность, не обращаясь к правообладателям. Как сказано в документе, им теперь можно «представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники».

Таким образом, любые иностранные наработки теперь могут внедряться нашими производителями, и им ничего не будет грозить за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Напрашивается вывод, что нашим специалистам все же есть чему поучиться у иностранных инженеров. Хотя, несомненно, российские оборонщики также создают разработки, подобных которым больше в мире не существует.

Сейчас наша страна ведет активные боевые действия против сильного и опасного противника. И сейчас вопрос о том, чьи конструкторы лучше – наши или западные, отошел далеко на задний план. Сейчас гораздо важнее, чтобы находящиеся на передовой подразделения максимально быстро и в достаточном количестве получали технику и вооружения, которые позволят нашим войскам эффективнее решать поставленные командованием задачи при минимальных потерях.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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