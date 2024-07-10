Швейцария присоединяется к общеевропейской системе ПВО «Небесный щит»

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Власти Швейцарии направили заявку на вступление в общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Небесный щит». Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, отметив, что соответствующее решение ранее было принято Федеральным советом Швейцарии.

Необходимость присоединения к системе «Небесный щит», по утверждению представителей швейцарских властей, связана со стремлением к расширению сотрудничества с другими странами Европы в сфере наземных средств противовоздушной обороны. Заявка на присоединение к системе «Небесный щит» была подписана директором по оборонным закупкам Урсом Лоэром.

Однако присоединение Швейцарии к системе ПВО «Небесный щит» должны одобрить все страны, участвующие в данном проекте. Впрочем, вряд ли с согласованием членства Швейцарии возникнут какие-либо сложности, учитывая давнее стремление других европейских стран активнее привлекать швейцарскую сторону к участию в совместных проектах в сфере обороны и безопасности.

Напомним, что система наземной противовоздушной обороны «Небесный щит» была создана по инициативе Германии в августе 2022 года, уже после начала вооруженного конфликта на Украине. В настоящее время к данной системе присоединилась 21 страна, большая часть из них – члены Североатлантического альянса.

Сейчас в проекте участвуют Австрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Словения, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния и Турция. Кроме того, с инициативой официально сотрудничает Польша, но пока в качестве полноценного участника проекта она себя заявлять не хочет.