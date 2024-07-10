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ТАСС

Небензя: попавшую в больницу в Киеве ракету выпустили из норвежской установки

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: AP Photo/ Seth Wenig

Москва ждет реакции от норвежских властей по этому поводу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Западная ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, попавшая в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, была, судя по всему, выпущена из установки, поставленной киевским властям Норвегией, Россия ждет реакции от норвежских властей по этому поводу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран. - Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права - прим. ТАСС) размещалась в жилых кварталах?"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что попадание западной ракеты NASAMS в строение больницы "Охмадит" является подтвержденным фактом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инцидент с ракетой планировалось использовать в качестве фона, который мог бы сопровождать участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Украинские власти обвинили Россию в нанесении удара по гражданским объектам в Киеве, в частности по больнице "Охматдет". Москва опровергла эти утверждения, заявив, что они не соответствуют действительности, а на больницу упала украинская ракета ПВО.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ответ на украинские попытки атаковать объекты энергетики на территории России 8 июля был нанесен высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Вооруженных сил Украины, и цели удара достигнуты. В Минобороны уточнили, что фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. 

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Норвегия
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