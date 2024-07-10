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РИА Новости

Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

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Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова до 12 октября

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Николай Петухов.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.

По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.

Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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