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ТАСС

Норвегия считает, что НАТО надо думать на перспективу после украинского конфликта

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

Глава МИД страны Эспен Барт Эйде отметил, что вступления Украины в альянс станет возможным только после завершения противостояния

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Членам НАТО следует начать обсуждение вопросов мироустройства на период, который наступит после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, выступая на саммите альянса в Вашингтоне.

"[Успехом саммита были бы] решительная демонстрация единства, решительная демонстрация готовности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, решительное признание наличия проблем помимо Украины. Нам уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть мировой порядок после войны на Украине", - сказал Эйде, добавив, что участникам саммита также необходимо признать, что трансатлантическое сотрудничество идет на пользу как США, так и Европе.

Говоря о возможности вступления Украины в НАТО, Эйде подчеркнул, что это станет возможным только после завершения противостояния между Киевом и Москвой, так как члены Организации не намерены "импортировать в альянс идущий сейчас конфликт".

"Для нас очень важна безопасность Украины, мы хотим помочь ей одержать верх [в конфликте] и победить, однако по-настоящему важно добиться того, чтобы Россия не выиграла. Россия не должна одержать верх, поскольку это означало бы нарушение основополагающего принципа международного права, запрещающего ведение агрессивных войн", - сказал Эйде. 

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Россия
США
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