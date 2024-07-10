Челябинская компания создаст российского антропоморфного робота для работы на МКС

Проект называется Телетроид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. АО "НПО Андроидная техника" (базируется в Магнитогорске Челябинской области) создаст антропоморфного робота для работы на Международной космической станции. Об этом заявил на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге кандидат технических наук, исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

"Мы сейчас создаем робота космического, проект называется Телетроид. <…> У него будет верхняя исполнительная система с захватами, с головным модулем по типу человека, он будет управляться изнутри МКС, хотя робот будет сам находиться вне МКС, то есть он создается под условия космического полета, то это и вакуум, и температура соответствующая, ну и также радиация, которая присутствует", - сказал Дударов.

8 - 11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка "Иннопром". ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.