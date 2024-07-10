«Мы решили осудить вторжение России»: Аргентина готовится отправить оружие на Украину

Источник изображения: topwar.ru
На площадке конгресса правых сил Латинской Америки, проходившего в Бразилии, представитель правительства Аргентины объявил о важном решении властей страны.
- заявил министр обороны Луис Альфонсо Петри, имея в виду разрыв старых союзов.
Петри отметил, что Буэнос-Айрес также решил осудить нападение ХАМАС на Израиль, которое дало «еврейскому правительству право на самозащиту».
По его словам, которые приводит испанское издание EFE, с приходом ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина ясно дала понять о своей поддержке Украины и Израиля, вопреки позициям, которые до этого занимала прошлая администрация.
Буэнос-Айрес еще до этого заявления начал оказывать военную помощь Украине. В декабре прошлого года правительство объявило о передаче Украине двух транспортных вертолетов Ми-17Е российского производства. Эти машины ранее использовались для снабжения миссий в Антарктиде, но столкнулись с эксплуатационными проблемами из-за санкций, ограничивающих доступ к запасным частям. Теперь речь идет о подготовке к новым поставкам вооружений.
Как отметил министр, в условиях международной поляризации нейтралитет больше не является жизнеспособным вариантом. Петри сообщил, что Аргентина приняла решение подать заявку на выдачу ей статуса глобального партнера в НАТО, приобрести истребители F-16 вместо китайских самолетов, о чем договорилось предыдущее правительство, и поддержать Украину поставками оружия для ее войны против России.
Источник изображения: topwar.ru
Модернизированный средний танк TAM 2CA2, который начала получать аргентинская армия
Данным заявлениям дали высокую оценку в Вашингтоне. Однако в испанской прессе отмечают, что озвученная Петри позиция противоречит внешней политике президента Бразилии Лулы да Силвы, который защищает нейтралитет страны и высказывает резкую критику в отношении Украины и Израиля.
Со слов Петри, Бразилия в прошлом также обращалась с просьбой стать партнером НАТО, но, «к сожалению, прервала процесс»:
Как указал министр обороны, Милей, кроме экономических реформ, «продвигает меры, гарантирующие порядок на улицах и соблюдение прав». В частности, принято решение о переоснащении вооруженных сил и усилении их финансирования.
Со своей стороны отметим, что нынешнее аргентинское руководство, пришедшее ко власти на волне популизма, стремится максимально уменьшить социальные расходы, передать добывающую промышленность в руки западных корпораций и привязать финансы государства к денежной системе США.
Данные «реформы» приводят к обнищанию населения и, как следствие, к резкому росту преступности и протестного движения. В этих условиях гарантом аргентинской «демократии» становятся вооруженные силы, а власть всё больше приобретает формы хунты.