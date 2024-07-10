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Военное обозрение

«Мы решили осудить вторжение России»: Аргентина готовится отправить оружие на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

На площадке конгресса правых сил Латинской Америки, проходившего в Бразилии, представитель правительства Аргентины объявил о важном решении властей страны.

Мы решили осудить вторжение России на Украину. Мы не можем оставаться нейтральными. Крайне важно, чтобы мы поддерживали тех, кто защищает свободу и демократию. В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, борющимися за свое выживание

- заявил министр обороны Луис Альфонсо Петри, имея в виду разрыв старых союзов.

Петри отметил, что Буэнос-Айрес также решил осудить нападение ХАМАС на Израиль, которое дало «еврейскому правительству право на самозащиту».

По его словам, которые приводит испанское издание EFE, с приходом ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина ясно дала понять о своей поддержке Украины и Израиля, вопреки позициям, которые до этого занимала прошлая администрация.

Буэнос-Айрес еще до этого заявления начал оказывать военную помощь Украине. В декабре прошлого года правительство объявило о передаче Украине двух транспортных вертолетов Ми-17Е российского производства. Эти машины ранее использовались для снабжения миссий в Антарктиде, но столкнулись с эксплуатационными проблемами из-за санкций, ограничивающих доступ к запасным частям. Теперь речь идет о подготовке к новым поставкам вооружений.

Как отметил министр, в условиях международной поляризации нейтралитет больше не является жизнеспособным вариантом. Петри сообщил, что Аргентина приняла решение подать заявку на выдачу ей статуса глобального партнера в НАТО, приобрести истребители F-16 вместо китайских самолетов, о чем договорилось предыдущее правительство, и поддержать Украину поставками оружия для ее войны против России.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный средний танк TAM 2CA2, который начала получать аргентинская армия

Данным заявлениям дали высокую оценку в Вашингтоне. Однако в испанской прессе отмечают, что озвученная Петри позиция противоречит внешней политике президента Бразилии Лулы да Силвы, который защищает нейтралитет страны и высказывает резкую критику в отношении Украины и Израиля.

Со слов Петри, Бразилия в прошлом также обращалась с просьбой стать партнером НАТО, но, «к сожалению, прервала процесс»:

В этот момент миру нужны мужественные люди, такие как Милей, чтобы защитить ценности свободы. Нам нужны решительные люди, потому что мы рискуем страной.

Как указал министр обороны, Милей, кроме экономических реформ, «продвигает меры, гарантирующие порядок на улицах и соблюдение прав». В частности, принято решение о переоснащении вооруженных сил и усилении их финансирования.

Со своей стороны отметим, что нынешнее аргентинское руководство, пришедшее ко власти на волне популизма, стремится максимально уменьшить социальные расходы, передать добывающую промышленность в руки западных корпораций и привязать финансы государства к денежной системе США.

Данные «реформы» приводят к обнищанию населения и, как следствие, к резкому росту преступности и протестного движения. В этих условиях гарантом аргентинской «демократии» становятся вооруженные силы, а власть всё больше приобретает формы хунты.

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Аргентина
Бразилия
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