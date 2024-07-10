Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности

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Российская Федерация и Пакистан планируют развивать более тесное сотрудничество в военной сфере и в вопросах безопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Как стало известно, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. Главной темой переговоров высокопоставленных военных чинов стало развитие сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Представители высшего военного руководства России и Пакистана договорились теснее и активнее сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия незаконному обороту наркотиков, противостояния сепаратистским тенденциям и международной организованной преступности. Интересует пакистанскую сторону и военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией.

Примечательно, что до недавнего времени Пакистан считался одним из важных союзников США в Азии. При этом Исламабад активно сотрудничал с Пекином, в том числе и в военной сфере. Теперь руководство Пакистана проводит более независимую политику, что проявляется и в развитии связей республики с Российской Федерацией. Сотрудничество между двумя государствами является взаимовыгодным, поэтому Исламабад старается дистанцироваться от поддержки антироссийской политики «коллективного Запада».