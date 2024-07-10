Россия и Индия будут расширять сотрудничество в пилотируемой космонавтике и спутниковой навигации

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия договорились расширить сотрудничество в области пилотируемой космонавтики и спутниковой навигации, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

"Учитывая важность сотрудничества в сфере освоения космоса, Стороны приветствовали расширение партнерства между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследование планет", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.