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Интерфакс-АВН

Россия и Индия будут расширять сотрудничество в пилотируемой космонавтике и спутниковой навигации

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия договорились расширить сотрудничество в области пилотируемой космонавтики и спутниковой навигации, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

"Учитывая важность сотрудничества в сфере освоения космоса, Стороны приветствовали расширение партнерства между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследование планет", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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