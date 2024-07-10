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ТАСС

Nammo в 10 раз увеличит производство снарядов с помощью госконтракта

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Украинские солдаты
Украинские солдаты готовятся к российской атаке в Ирпене, к западу от Киева в воскресенье 6 марта. На снимке мы видим три M72 производства Nammo на заводе Raufoss. У бойца справа берет с эмблемой морской пехоты, хотя и олдскульного неуставного черного цвета © Marcus Yam.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Это крайне важно для Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Норвежско-финнский производитель вооружений Nammo намерен в 10 раз увеличить объемы производства артиллерийских снарядов благодаря контракту на 1 млрд крон ($94 млн по текущему курсу), полученному ей от правительства Норвегии. О подписании контракта накануне саммита НАТО в Вашингтоне сообщило министерство обороны Норвегии.

"Это решение позволит Nammo увеличить производство крайне востребованных вооружений. Это крайне важно для Украины, для безопасности союзников [по НАТО], а также для боеготовности нашей собственной страны", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, слова которого проводятся в сообщении ведомства.

Контракт с правительством позволит Nammo открыть новую производственную линию к 2026 году и в течение 15 лет поддерживать производство на новом более высоком уровне.

В интервью Норвежскому телеграфному бюро глава Nammo Мортен Брандтсег заявил, что до начала конфликта на Украине компания производила около 7 тыс. артиллерийских снарядов в год. Текущий уровень производства, который предполагается на порядок увеличить, не раскрывается из соображений безопасности. Не указывается также и то, о снарядах каких калибров идет речь. 

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Страны
Норвегия
США
Украина
Проекты
NATO
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