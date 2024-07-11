Названы задачи самой дальнобойной ракеты американских F/A-18E/F

TWZ: самолеты ВМС США с ракетами AIM-174B помешают Китаю блокировать Тайвань

Новая ракета класса «воздух-воздух» AIM-174B (SM-6 Air Launched Configuration, ALC), которой вооружают палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США, помешают Китаю блокировать Тайвань. Задачи боеприпаса назвали в публикации The War Zone (TWZ).

В ВМС изданию сообщили, что SM-6 ALC уже стоит на вооружении самолетов морской авиации США. «Это дает военно-морскому флоту новый способ ослабить способность Китая оцеплять Тайвань и обеспечивает такой уровень защиты военно-морских сил с воздуха от дальних атак, какого мы никогда раньше не видели», — пишет TWZ.

Отмечается, что AIM-174B стала самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю ВМС США. Заявленная дальность базовой версии SM-6 составляет более 320 километров. Автор предположил, что при пуске с воздуха дальность ракеты может увеличиться до «нескольких сотен миль».

В июне модифицированную ракету SM-6 заметили под крылом F/A-18E/F, который пролетал в ста километрах от авиабазы ВМС США Чайна-Лейк в Калифорнии. Корабельную версию SM-6 приняли на вооружение в 2013 году. Ракета получила боевую часть весом 64 килограмма.