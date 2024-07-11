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ТАСС

Литовский стартап выиграл конкурс инноваций НАТО с идеей разминирования с БПЛА

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Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

Разработку Broswarm намечено опробовать в реальных условиях на Украине

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Литовское коммерческое предприятие категории стартап Broswarm выиграло конкурс инноваций НАТО, предложив идею разминирования с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минэкономики балтийской республики.

"Победа в таком конкурсе говорит о творческом потенциале наших предприятий, о том, что они в состоянии предложить продукцию, конкурентную на международном уровне", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Аушрине Армонайте.

Как отметила министр, Broswarm разрабатывает высокочувствительные датчики для обнаружения мин. Информация передается для уточнения опасной точки на БПЛА, а затем обрабатывается с помощью искусственного интеллекта.

Разработку Broswarm намечено опробовать в реальных условиях на Украине. 

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Страны
Литва
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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