РКК "Энергия" представила на выставке "Иннопром" макет РОС в максимальной конфигурации

Макет включает в себя шесть модулей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) представила макет перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в максимальной запланированной на данный момент конфигурации, передает корреспондент ТАСС с выставки.

Макет, представленный на стенде Роскосмоса, включает в себя шесть модулей - научно-энергетический, шлюзовой, универсальный узловой, базовый и два целевых. Также можно увидеть свободнолетающий коммерческий модуль.

Как пояснили в телеграм-канале РКК "Энергия", свободнолетающий модуль сможет отстыковываться от станции и маневрировать на орбите самостоятельно, если того потребуют отдельные эксперименты. "Такая опция поможет странам-партнерам заложить основу для развития собственной космической программы пилотируемых полетов, придать мощный импульс развитию национальных фундаментальных и прикладных наук", - добавили в корпорации.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта МКС, а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его создании.