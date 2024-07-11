Войти
ТАСС

РКК "Энергия" представила на выставке "Иннопром" макет РОС в максимальной конфигурации

362
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Макет включает в себя шесть модулей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) представила макет перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в максимальной запланированной на данный момент конфигурации, передает корреспондент ТАСС с выставки.

Макет, представленный на стенде Роскосмоса, включает в себя шесть модулей - научно-энергетический, шлюзовой, универсальный узловой, базовый и два целевых. Также можно увидеть свободнолетающий коммерческий модуль.

Как пояснили в телеграм-канале РКК "Энергия", свободнолетающий модуль сможет отстыковываться от станции и маневрировать на орбите самостоятельно, если того потребуют отдельные эксперименты. "Такая опция поможет странам-партнерам заложить основу для развития собственной космической программы пилотируемых полетов, придать мощный импульс развитию национальных фундаментальных и прикладных наук", - добавили в корпорации.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта МКС, а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его создании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
БРИКС
МКС
Похожие новости
20.04.2015
СМИ: Коптев допускает строительство новой орбитальной станции, но лишь после 2024 г.
13.04.2015
Роскосмос: страны БРИКС могут пригласить в проект орбитальной станции
03.04.2015
На создание сверхтяжёлой ракеты требуется 700 миллиардов рублей
31.03.2015
Эксперт: продление работы МКС до 2024 года противоречит интересам России
03.02.2015
На Луну — и подешевле
29.01.2015
Россия создает космическую коалицию с Китаем и Индией
03.12.2014
«Мир контролирует тот, кто контролирует технологии»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»