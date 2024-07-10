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ТАСС

В Госдуме объяснили важность принятия законопроекта о ГЧП в космосе

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Здание Госдумы
Здание Госдумы.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Поправки направлены на сохранение нацбезопасности при развитии частной космонавтики, сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поправки в принятый сразу в II и III чтениях законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космосе направлены на сохранение нацбезопасности при развитии частной космонавтики. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, который занимается в ГД вопросами развития космоса.

"Такими поправками мы четко разграничиваем область допустимого участия частных компаний в космической деятельности, что позволяет сохранить национальную безопасность при развитии частной космонавтики", - сказал Кравченко.

По его словам, теперь законопроект обеспечивает сохранение стратегических космических объектов в исключительном ведении государства. Так, текущая собственность Роскосмоса остается под его полным контролем, а передача частным инвесторам иного государственного имущества (включая объекты наземной инфраструктуры) будет невозможна.

Кроме того, поправки ограничивают круг проектов, в отношении которых можно заключать концессионные соглашения и соглашения о ГЧП - их можно будет заключать только на будущие проекты, в которые государство планирует привлекать частные инвестиции. К тому же публичным партнером по таким соглашениям может быть только государство, а не отдельные субъекты или местная власть.

Депутат также добавил, что в законопроекте было уточнено определение космических объектов. "Оно приводится в соответствии с международными договорами в области космической деятельности, а также учитываются другие юридико-технические замечания", - сказал он.

Кравченко отметил, что ведущие космические державы давно развивают свои технологии при помощи частных космических компаний, тесно сотрудничающих с государством. "Настала пора и России создать задел для развития этого направления. Именно частная космонавтика способна создать условия для масштабирования использования передовых технологий и повышения их конкурентоспособности за счет создания устойчивого спроса", - добавил депутат. 

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Роскосмос
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