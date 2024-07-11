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ВИДЕО: японские военные показали запуск ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: topwar.ru

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые опубликовало кадры испытательного запуска ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком большой дальности (HVGP), предназначенной для защиты островов. Как уточняет Naval News, испытания состоялись еще в марте этого года.

HVGP – это новая система, которую Сухопутные силы самообороны Японии планируют принять на вооружение в 2026 финансовом году. Гиперзвуковое оружие разрабатывается для задач "обороны островов". После старта с помощью ускорителя с пусковой установки, размещенной на грузовике, боеголовка отделяется и планирует к цели. Предполагаемая дальность составляет около 900 км.



Запись испытаний датируется 23 марта 2024 года. Запуск произошел на полигоне в Калифорнии (США). По данным ATLA, целью была "проверка измерительных систем для будущих пусковых испытаний".

Исследования и разработка HVGP начались в 2018 году с целью завершения этого процесса к 2025 финансовому году. Однако из-за растущих военных угроз со стороны Китая и Северной Кореи реализация программы была ускорена. Начальным серийным производством боевых блоков занимается Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Для ускорения развертывания системы предполагается принять на вооружение HVGP с заниженными характеристиками, а затем постепенно их улучшать.

В марте проведен запуск самого простого испытательного снаряда Early Deployment Version Block 1. В то же время продолжается разработка Enhanced Capability Version Block 2A с дальностью поражения до 2000 км и Enhanced Capability Version Block 2B с дальностью до 3000 км. Эти модификации намерены завершить в 2027 и 2030 годах соответственно.

Как ранее сообщал Naval News, система HVGP в конечном итоге сможет поражать не только сухопутные цели, но и надводные. В этом случае основной целью для них станут авианосные соединения противника.

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