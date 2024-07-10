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Интерфакс-АВН

Борисов оценил переход космической отрасли на конвейерную сборку спутников в 60 млрд рублей

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Спутник "Ресурс-П"
Спутник "Ресурс-П".
Источник изображения: Официальный Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"/ РКЦ "Прогресс"

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Переход российской космической отрасли на серийное производство спутников оценивается в 60 млрд рублей, работы планируется провести в два этапа в 2026-2028 годах, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы оцениваем вместе с кооперацией, чтобы перейти на эту новую модель, около 60 миллиардов. Будем делать в два этапа. Обсуждается вопрос бюджетной поддержки", - сказал Борисов журналистам во вторник.

По его словам, переход на конвейерную сборку планируется провести в два этапа: первый этап в 2026 году, второй - в 2028 году. Он отметил, что сход с конвейера первого аппарата намечен на 2026 год.

Борисов сообщил, что АО "Решетнев" займется серийным производством телекоммуникационных спутников, НПО им. Лавочкина - космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли.

В октябре 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

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