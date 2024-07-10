MWM: Индия представила легкий танк Zorawar для высокогорных районов

Индия представила новый легкий танк Zorawar, который предназначен для выполнения задач в высокогорных районах страны. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Zorawar был разработан совместно Организацией оборонных исследований и разработок страны и компанией Larsen & Toubro после того, как незначительные столкновения с китайскими войсками летом 2020 года выявили серьезные ограничения, с которыми сталкиваются армейские бронетанковые подразделения при действиях в горной местности», — пишет издание.

Машина весом 25 тонн станет аналогом китайского ZTQ-15, который приняли на вооружение в 2018 году. Армия разместила первоначальный заказ на 59 Zorawar, а всего военные хотят получить 354 танка. Машина получила орудие калибра 105 миллиметров и пулемет. Защищенность танка обеспечивает модульная броня и система активной защиты.

В мае в Китае заметили новый легкий танк с необитаемой башней. Экипаж машины, которую построили в качестве замены ZTQ-15, состоит из двух человек.