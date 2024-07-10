Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительные четыре миллиарда евро для помощи украинским военным

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Накануне саммита НАТО глава Минобороны ФРГ Борис Писториус запросил четыре миллиарда евро для помощи украинским военным. Эти деньги он требует выделить уже в текущем году.

Такую информацию сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Писториус предполагает потратить полученные средства, если правительство одобрит их выделение, на закупку боеприпасов, запчастей и танков Leopard 1A. Теперь он ждет одобрения от немецкого министра финансов Кристиана Линднера, так как желания главы оборонного ведомства выходят за рамки ранее утвержденного военного бюджета.

Изначально в нем было предусмотрено выделение украинской армии семи миллиардов евро. Большая часть этих средств уже либо истрачена, либо включена в контракты с производителями. Из этой немалой суммы осталось свободной лишь ее малая часть – примерно 200 тысяч евро.

И хотя у Германии есть и другие потребности, кроме военных, Писториус настойчиво требует дополнительных средств, причем даже не на усиление обороноспособности ФРГ, а на финансирование боевиков ВСУ. При этом военная помощь Украине идет не из оборонного бюджета страны, а из специального правительственного фонда Einzelplan 60.

Всего несколько дней назад федеральное правительство ФРГ сообщило о прибытии на Украину третьего зенитного ракетного комплекса Patriot и боеприпасов. Только зенитные ракеты обошлись немецкому бюджету примерно в полмиллиарда евро. И это с учетом того, что экономика Германии остро нуждается в финансировании.