Секретный франко-германский центр военных исследований внедряет опыт боевых действий на Украине

Как сообщает французское издание "Intelligence Online", секретный Институт Сен-Луи, находящийся в ведении министерств обороны Франции и Германии, изучает боевой опыт военного конфликта на Украине для внедрения в разработку новейших беспилотных летательных аппаратов, систем перехвата и искусственного интеллекта.

Новый французский 155-мм управляемый артиллерийский снаряд KATANA для 155-мм/52 самоходной гаубицы KNDS CAESAR в экспозиции оборонной выставки Eurosatory 2022 в Париже, июнь 2022 года (с) www.forcesoperations.com

Секретный германо-французский исследовательский Институт Сен-Луи (Institut Saint-Louis - ISL) быстрыми темпами разрабатывает новые прорывные системы, вдохновленные опытом боев на Украине. На своем объекте в Эльзасе, расположенном близ границы с Германией и Швейцарией, организация работает над противодроновыми системами и алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) для использования в умных боеприпасах, системах автоматического распознавания целей и защищённых телекоммуникациях.

По информации "Intelligence Online", упор сразу был сделан на количество противодроновых разработок и проектов в области ИИ. Цель состоит в быстром получении результатов для их проверки французским Агентством оборонных инноваций и министерством обороны Германии. Дополнительное чрезвычайное финансирование было проведено для увеличения штата специалистов-инженеров и для расширения существующих тестовых площадок Института, расположенных в Хардстком лесу Эльзаса.

Система двойного руководства

Руководство центра осуществляют два ключевых лица: директор из Германии и директор из Франции. Французский директор - Кристиан де Виллемань, ранее работавший инженером в Лаборатории баллистических и аэродинамических исследований в Верноне (Нормандия), находящейся в ведении французского Главного управления вооружений (DGA). Немецкий директор - полковник Михаэль Майнл - уже 30 лет является специалистом по программам вооружений. Он приобрел опыт франко-германского сотрудничества после того, как до 2022 года был вторым лицом Тренировочной миссии ЕС в Мали.

Институт Сен-Луи находится под совместным управлением министерств обороны Германии и Франции. Его роль заключается в обеспечении сил обороны и внутренней безопасности технологическими инновациями. Работа Института охватывает целый ряд дисциплин: некоторые из них включают фундаментальные исследования и НИР, другие связаны с проведением ОКР для использования с существующим вооружением, как, например, 155-мм управляемый артиллерийский снаряд KATANA, который уже одобрен к применению на самоходных гаубицах CAESAR, производимых французским отделением оборонной группы KNDS (бывшая компания Nexter).

Результаты исследований ISL используются как на европейском уровне через Европейское оборонное агентство, так и за пределами Европы в рамках Партнерства по боеприпасам и тактическим беспилотникам с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и Исследовательской лабораторией армии США (DEVCOM ARL). Вместе с 400 исследователями, работающими в контакте с оперативным персоналом вооруженных сил, ISL имеет опыт в совместных разработках и опытных инновациях. Так, Институт сотрудничает с французской промышленной группой Thales в области акустики и радиоэлектронной борьбы, с французской компанией Shark Robotics в области робототехники, а также с компаниями Safran, Rheinmetall Defence и Diehl Defence - в области оптроники и высокоточных боеприпасов.

Передовые технологии

Почти год специальное подразделение ISL следило за новыми технологическими разработками в ходе конфликта на Украине. Так, его инженеры были обеспокоены возможной уязвимостью французских управляемых авиационных бомб AASM производства Safran к глушению российскими силами спутниковой системы позиционирования GPS, которую использовали также американские управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые бомбы JDAM.

Ряд специалистов работал над проектами, связанными с малогабаритными разведывательными БЛА Gun-Launched Micro Air Vehicle (GLMAV), которые должны выстреливаться из портативной 80-мм пусковой установки, схожей с минометом. Известно, что ведутся активные испытания аппаратов этого типа, которые вызвали большой интерес у некоторых подразделений немецкого спецназа Kommando Spezialkräfte.

ISL также разрабатывает инерциальную навигационную систему с использованием запоминания динамики полета и магнитометров специально для управляемых боеприпасов с целью получения точной и автономной системы позиционирования, независимой от GPS. KNDS проявляет большой интерес к этой технологии после получения опыта использования самоходных гаубиц CAESAR на Украине.

Институт также ведет перспективную работу по использованию технологии акустического обнаружения угроз для борьбы с БЛА - она вдохновлена украинским стартапом Zvook. Проект Deeplomatic позволяет обнаруживать и идентифицировать воздушные цели малой заметности в режиме реального времени с помощью звуковых и тепловых изображений, обрабатываемых искусственным интеллектом.

Перспективный портативный беспилотный разведывательный комплекс Gun-Launched Micro Air Vehicle (GLMAV) (с) Institut Saint-Louis