ВВС Греции получили 20-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 9 июля. Компания Lockheed Martin совместно с Hellenic Aerospace Industry (HAI) 3 июля передали командованию ВВС Греции 20-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер".

Работы по модернизации самолета были выполнены греческой Hellenic Aerospace Industry на заводе в Танагре под руководством специалистов Lockheed Martin. Всего к 2027 году греческие ВВС должны получить до 84 модернизированных к конфигурации F-16V "Вайпер".

После модернизации самолет представляет собой F-16V в конфигурации Блок.72, где цифра "2" указывает на двигатель Pratt & Whitney. Ключевым элементом модернизации является установка РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-83 (SABR) корпорации Northrop Grumman. Самолет оснащен новой центральной многофункциональной системой отображения, новым бортовым компьютером, каналом передачи данных стандарта Link-16, усовершенствованной системой РЭБ, автоматической системой предотвращения столкновений и усовершенствованной системой идентификации "свой-чужой".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долларов).

Предварительно, в октябре 2017 года, Госдепартамент США одобрил предоставление Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг по модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии F-16V, включая закупку 125 БРЛС APG-83, 123 бортовых компьютеров, другого оборудования и услуг общей стоимостью до 2,404 млрд. долл.

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с Lockheed Martin первый контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

Первая пара модернизированных в США самолетов была доставлены в Грецию в сентябре 2022 года. Остальные истребители будут модернизированы компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI) на предприятии в Танагре.

Начиная с 1989 года, командование ВВС Греции приобрело 170 самолетов F-16 различных версий. Программа модернизации позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV.

Хотя более старые версии F-16, F-16C/D Блок.30 и Блок.50 не включены в программу, ожидается, что они получат оборудование, снятое с модернизированных платформ. Программа модернизации также позволит снять с вооружения устаревшие F-4E "Фантом-2". При этом сокращение общей численности флота компенсируется поставками французских "Рафаль" и американских F-35A.