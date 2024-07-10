Даже неопытные пользователи, увлекающиеся азартными развлечениями, слышали о проблемах с зависимостью, которая может возникнуть практически у любого посетителя виртуальных клубов. К сожалению, такие знания не предотвращают появление новых лудоманов, которые не могут жить без соответствующих развлечений достаточно быстро. Ниже будет представлена важная информация, помогающая предотвратить возникновение зависимости, поэтому с ней имеет смысл ознакомиться в обязательном порядке.

Площадки, на которых легко превратиться в лудомана

Некоторые уверены, что зависимость от азартных развлечений развивается на любых ресурсах с подобными играми. Это не совсем верно. Действительно, в казино онлайн на деньги можно достаточно быстро стать лудоманом, но на фейковых площадках такой исход более вероятен. Доказать это утверждение очень просто. Мошенники всегда привлекают свои жертвы обманом. Это обещания якобы выгодных бонусов, отсутствие обязательной верификации, что экономит время игроков, и другие кажущиеся привлекательными плюшки.

О том, что все симуляторы, доступные на таких ресурсах, являются скриптовыми (поддельными), естественно, никто потенциальному клиенту не сообщает. У подобных автоматов отсутствуют сертификаты и лицензии, их не проверяли независимые аудиторы. Отдача у слотов на мошеннических сайтах низкая или вовсе отсутствует. Добиться удачи не получится, игрок будет постоянно проигрывать, что быстро приведет к развитию лудомании, т.к. практически каждый захочет отыграться. Чем больше геймер будет «закидывать» на депозит, и чем быстрее терять свои деньги, тем с большей вероятностью он станет зависимым от процесса отыгрыша.

В лицензионных клубах ситуация иная. Все развлечения проверены и имеют встроенные ГСЧ. Процесс игры прозрачен и честен. Соответственно, шансы проиграть есть, но и вероятность получения выигрышей тоже имеется. В итоге, сбалансированный процесс (проигрыш/выигрыш) может притормозить развитие игровой зависимости. Тем не менее, она тоже постепенно развивается, поэтому надо прислушаться к важным рекомендациям, позволяющим минимизировать возникновение лудомании.

Реальные советы новичкам

Опытные гэмблеры и эксперты рекомендуют следующее:

никогда не играйте на последние деньги;

не используйте стратегии и схемы, якобы помогающие добиться удачи, они не работают;

определите сумму, которую не жалко потерять в сутки, неделю, месяц и пр. и никогда не выходите за ее рамки;

не пытайтесь отыгрываться в день крупных потерь, лучше завершить сессию игры и вернуться на сайт через несколько дней;

попытайтесь научиться управлять эмоциями;

не заходите в клуб в состоянии опьянения;

не делайте из казино источник постоянного дохода;

поставив выигранное на вывод, покиньте заведение и не возвращайтесь в него до исполнения заявки.

Эти советы реально помогают предотвратить развитие зависимости от азартных развлечений. Главное – помните, что речь идет об отдыхе и проведении досуга. В этом случае вероятность превратиться в лудомана существенно снижается.