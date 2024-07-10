Иранский фрегат IRIS Sahand (F-74) снова затонул после поднятия со дна в порту Бендер-Аббас

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Иранский фрегат IRIS Sahand (F-74), опрокинувшийся на бок и легший на дно в порту Бендер-Аббас 7 июля 2024 года, снова попал в аналогичную ситуацию, но уже в более глубоком месте. Об этом сообщает российский ТГ-канал ImpNavigator со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщается, 8 июля фрегат был поднят, после чего отбуксирован в другую точку порта Бендер-Аббас, однако лопнули удерживающие его тросы, после чего он снова лег на бок и благополучно ушел под воду. Вся разница в том, что в новом месте гораздо глубже, чем в первом, поэтому корабль ушел целиком. Предварительно, есть один погибший, но информация неофициальная и требует проверки.

Напомним, что в воскресенье, 7 июля, фрегат ВМС Ирана IRIS Sahand (F-74), находящийся в порту Бендер-Аббас на берегу Ормузского пролива, по неизвестной достоверно причине, а высказывались разные, лег на левый борт и ушел на дно, оставив над водой возвышаться только часть правого борта и боевой рубки. При этом пострадавших не было.

Как отмечает блог bmpd, однотипный IRIS Sahand корабль Damavand был потерян в 2018 году на Каспии, налетев на волнолом у своей базы в Бендер-Энзели. Какой-то несчастливый проект получился.

Напомним, что IRIS Sahand (F-74) довольно новый, он вошел в строй 1 декабря 2018 года. Корабль построен на верфи Shahid Darvishi Marine Industries в Бендер-Аббасе и является третьим кораблем проекта Mowj, после Jamaran и Damavand.