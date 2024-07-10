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РИА Новости

Военный эксперт: наши специалисты сделают Storm Shadow малоэффективными

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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Военный эксперт Леонков: ракеты Storm Shadow/SCALP станут для нас менее опасными

Изучение российскими специалистами элементов систем управления и наведения сбитых ракет Storm Shadow/SCALP прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Российские специалисты изучают элементы систем управления и наведения сбитых крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.

"На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, также проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков подчеркнул, что изучение элементов ракет поможет воздействовать на такого рода боеприпасы комплексным методом.

"Крылатые ракеты дальнего действия Storm Shadow/SCALP создавались для выполнения определенных задач в условиях сильного противодействия со стороны комплексов ПВО и РЭБ, то есть по современным технологиям. Одна из них – это стелс-технология, малозаметность этих авиационных боеприпасов, которая должна позволять им преодолевать зоны, которые прикрывает ПВО, чтобы достигать цели. Плюс там очень сильно развита система, которая позволяет менять полетные задания во время следования к цели. Плюс различные профили полета к цели, особенно с огибанием местности. Все это – алгоритмы, работа оборудования – нам интересно. Интересно, в том числе, чтобы в будущем воздействовать на такого рода боеприпасы комплексным методом – средствами ПВО и РЭБ", – сказал Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, специалистам важно изучить все компоненты ракет.

"Изучить, например, ту же электронную начинку – при каких условиях она работает, какой функционал там действует – это тоже интересно. Как и сама обшивка ракет и многое другое. Это позволит понять технологию, против которой мы можем выстроить защиту и наладить более эффективную работу комплексов ПВО и РЭБ. В этих крылатых ракетах, которые нам достались, интересен сам механизм наведения на цель и технологии обнаружения цели – чем они пользуются, какая у них головка самонаведения и так далее. Тогда можно будет выстроить защиту объектов, может быть, даже с помощью радиоэлектронных средств подавления, чтобы ракета при подлете к цели теряла ее и не поражала", – объяснил Леонков.

Он высказал уверенность, что российским военным специалистам удастся свести на нет эффективность этих боеприпасов.

"Задачи, которые сейчас нарисовались, я думаю, наши специалисты выполнят. И эти боеприпасы, на которые украинская хунта и страны НАТО возлагают особые надежды, станут менее опасными. Мы улучшим характеристики комплексов ПВО, РЭБ, улучшим защиту особо важных объектов военной и гражданской инфраструктуры, тем самым сделаем эти боеприпасы малоэффективными", – заключил Алексей Леонков.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Россия
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
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