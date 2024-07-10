Сийярто считает, что НАТО начнет миссию в поддержку Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что об этом говорят проекты документов саммита альянса

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация в конфликте на Украине становится все хуже, проекты документов саммита НАТО показывают, что альянс начнет миссию по предоставлению военной помощи Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий в поездке на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне премьер-министра Виктора Орбана.

Глава МИД заверил, что Венгрия рассматривает участие в этом совещании в столице США как продолжение своей миротворческой миссии, включавшей недавние визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин, где обсуждалась возможность прекращения огня и начала переговоров. "Именно это мы будем отстаивать на саммите НАТО: на поле боя нет решения. Как мы можем не видеть этого спустя два с половиной года?! Проекты решений на следующие три дня показывают полное отсутствие понимания: НАТО собирается начать миссию по поддержке Украины. Мы останемся в стороне: мы не будем поставлять оружие, мы не будем направлять солдат, мы не будем участвовать в финансировании [этой миссии]", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан указал на ухудшение ситуации в ходе украинского конфликта.

"Мы видим трагические события, погибших, в том числе детей, и сердце разрывается. И ситуация будет ухудшаться. Оружия становится все больше и больше, пропаганда войны усиливается, существует серьезная опасность эскалации. Мы предупреждаем об этом уже несколько недель. Есть только одно решение, только один способ остановить бессмысленные разрушения и убийства, только один способ спасти жизни людей, только один способ предотвратить еще более жестокие события: прекращение огня и мирные переговоры", - отметил министр.

По его мнению, "угроза эскалации серьезная, война обостряется, и нужно сделать так, чтобы голоса сторонников мира зазвучали громче".