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ТАСС

"Калашников" поставил первую машину для пресечения беспорядков "Стена"

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Специальный автомобиль «Стена»
Специальный автомобиль «Стена».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Она включает в себя базовое шасси и установленное на него ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения, а также звукового и светового воздействия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил заказчику первый автомобиль "Стена", предназначенный для блокирования движения правонарушителей и пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Первый автомобиль "Стена" изготовлен в дивизионе специальных машин Ижевского [механического] завода "Калашникова" и передан заказчику. В рамках контракта, заключенного в декабре 2023 года, автомобили будут поставляться партиями в 2024 и 2025 годах. Комплекс "Стена" был разработан конструкторами завода "Калашникова" для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков", - сообщили там.

В "Калашникове" отметили, что "Стена" включает в себя базовое шасси и установленное на него ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения, а также звукового и светового воздействия.

"Созданный в Ижевске комплекс неоднократно получал положительные отзывы заказчиков. Интерес к этому изделию проявляют иностранные партнеры. В дальнейшем "Калашников" планирует наращивать производство "Стены" - как по запросам российских структур, так и по заявкам зарубежных экспортеров", - привели в пресс-службе слова управляющего директора концерна Андрея Барышникова. По его словам, в настоящее время прорабатывается использование автомобильных шасси, в том числе выпускаемых в странах потенциальных заказчиков, для создания комплекса по их техническим требованиям. 

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