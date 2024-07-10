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Российские военные применили «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

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Кадр: Министерство обороны РФ
Кадр: Министерство обороны РФ.

МО: группировка войск «Север» применила «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» применили передвижной комплекс радиоразведки «Торн» в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военные расставляют и маскируют мощные антенны, которые круглосуточно перехватывают радиопереговоры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в реальном времени.

Отмечается, что противник нередко использует сотовую связь. Такие переговоры радиоразведчики группировки войск «Север» тоже фиксируют. Кроме того, они могут определять местоположение абонентов.

«Автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн" позволяют существенно увеличить возможности сбора разведывательной информации. Комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении нескольких десятков километров», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что специалисты холдинга «Росэлектроника» создали легкий коммутатор «Поле-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях. Система поддерживает подключение до 20 абонентских линий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
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