Появились фотографии американских истребителей с новыми сверхдальнобойными ракетами

Источник изображения: topwar.ru

Польское издание военной тематики Defence24 сообщает, что в СМИ появились фотографии американских палубных истребителей-бомбардировщиков Boeing F/A-18E/F Super Hornet («Супер Шершень»), способных выполнять и роль штурмовиков, с вооружением нового типа на борту. Автор статьи утверждает, что новый тип оружия способен произвести своего рода революцию в борьбе с воздушными, и не только, целями.

Сам по себе данный истребитель довольно старой разработки. ВМС США заказали «Супер Шершень» в 1992 году для замены F-14 Tomcat. Первый полёт был совершён 29 ноября 1995 года.

Американское онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ) обратило внимание на наличие на борту самолетов новой сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» AIM-174b. О том, что новый боеприпас начал поступать на вооружение ВМС США, было официально объявлено в начале июня этого года.

Новые, а вернее модифицированные из корабельной зенитной управляемой (многоцелевой) ракеты RIM-174 Standard SM-6 производства корпорации RTX (Raytheon), управляемые зенитные ракеты воздушного базирования попали в кадр во время военно-морских учений RIMPAC-2024, которые прошли на Гавайях в начале июля. Тогда в СМИ и социальных сетях было опубликовано несколько снимков истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet авиации ВМС США с подвешенными небоевыми вариантами ракет AIM-174В в инертных исполнениях (ХAIM-174В и NAIM-174В).

Вообще, программа разработки этой ракеты до последнего времени держалась в строгом секрете. Это демонстрирует способность Соединенных Штатов вести засекреченные программы и способность американцев удивлять своих глобальных соперников. Есть много признаков того, что самолеты F/A-18E/F Super Hornet получат оружие, которое может кардинально изменить расстановку сил в Тихом океане, считает автор статьи в Defence24.

При этом если ранее ракеты нового типа под крыльями самолетов F/A-18E/F Super Hornet были замечены окрашенными в оранжевый цвет, что означает их небоевые версии, то на последних снимках ракеты уже имели серую окраску с белым носом. Это значит, что ВМС и ВВС США стали получать серийно ракеты для боевого применения.

Судя по габаритам и весу (длина около 6,5 м, масса около 1,5 тонны) AIM-174В будет использоваться для уничтожения, прежде всего, больших и ценных целей, таких как стратегические бомбардировщики, носители крылатых ракет, самолеты раннего предупреждения, большие разведывательные самолеты и самолеты дозаправки. Кроме того, как и корабельная противовоздушная ракета SM-6, модернизация которой и привела к появлению новых ракет «воздух-воздух», AIM-174В также может найти ограниченное применение в уничтожении надводных и наземных целей.

Масса осколочно-фугасной боеголовки в SM-6 составляет 64 кг. Это много для зенитной ракеты, но относительно мало для поражения надводных и наземных целей. Однако это может быть не такой проблемой, как кажется на первый взгляд, потому что очень высокая скорость снаряда (в терминальной фазе близка к гиперзвуковой) придает ему огромную кинетическую энергию. Таким образом, существует вероятность того, что наряду с основной ролью, которой будет борьба с наиболее ценными воздушными целями, AIM-174В также получит дополнительные задачи по борьбе с наземными и надводными целями.

Похоже, что Соединенные Штаты ведут очень продвинутую работу над ракетой большой дальности, которая может серьезно повлиять на поле боя будущего, особенно с учетом Тихоокеанского театра и потенциальной войны против Китая. Новая ракета может позволить самолетам F/A-18E/F Super Hornet эффективно защищать свой собственный флот (авианосные группы) от противокорабельных, маневрирующих и баллистических ракет на заключительной стадии полета, а также их носителей, полагает автор. Многое указывает на то, что «Супер Шершень» сможет наносить удары по авиации противника, не рискуя попасть в зону действия их средств поражения.

Точные данные по дальности AIM-174В пока еще засекречены. Официально утверждается, что дальность действия ракеты «более 130 морских миль» (240 км). Однако многие эксперты подозревают, что эти данные существенно занижены. Различные источники называют оценочные цифры от 200 морских миль (370 км) и до 250 морских миль (450 км).

Но как ракета найдет цель на таком расстоянии? И тут в игру вступает главное преимущество SM-6: ракета полностью сетецентричная, рассчитана на взаимодействие с боевым информационным пространством (battlespace) не только ВМС США, но союзников по НАТО. Это означает, что для успешного применения AIM-174В совершенно не важно, видит ли цель ее самолет-носитель. Достаточно, чтобы цель видел кто-нибудь, включенный в общую информационную сеть, например американский самолет ДРЛО E-2D «Хокай» или корабельные системы дальней разведки и наведения. Опираясь на внешние данные о положении цели и собственную навигационную систему, AIM-174В самостоятельно сумеет выйти в район перехвата — и там уже задействовать собственную (активную) радарную головку самонаведения для точного выхода на цель.

В общем и целом — AIM-174В действительно меняет очень многое в мировом раскладе воздушных сил. Главным ее преимуществом является то, что эта ракета уже де-факто отработана (как SM-6) и находится в серийном производстве. Главным же сдерживающим фактором являются низкие темпы производства SM-6 в США: годовой выпуск ракет не превышает 150 единиц, с планами увеличения до 300 боеприпасов.