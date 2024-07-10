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Военное обозрение

Япония и Филиппины заключили оборонное соглашение на фоне роста напряжённости в отношениях с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Такие важные союзники США в Юго-Восточной и Восточной Азии как Филиппины и Япония заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Пакт подписали министр иностранных дел Японии Йоко Камикава и министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро.

Соглашение было подписано во дворце Малакананг в столице Филиппин Маниле 8 июля 2024 года. Страны договорились сотрудничать друг с другом в военной сфере на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. И Япония, и Филиппины рассматривают Китай в качестве значительной угрозы своим интересам. США, разумеется, такое отношение к КНР со стороны этих двух азиатских государств всячески поддерживают и развивают.

В соответствии с подписанным документом, Япония и Филиппины получили возможность размещения войск на территории друг друга для проведения военных учений и иных операций. Министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро заявил, что соглашение стало еще одной важной вехой в плане обеспечения «международного порядка, основанного на правилах».

В апреле 2024 года руководители США, Японии и Филиппин уже проводили в Вашингтоне трехстороннюю встречу, направленную на развитие сотрудничества государств в военной сфере. Собственно, именно США являются главным инициатором формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе различных военно-политических блоков и альянсов, направленных, в первую очередь, против Китая. Как известно, Пекин нацелен на укрепление своих позиций и расширение влияния на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, чего очень боятся в Вашингтоне.

Власти Китая рассматривают подобные оборонные соглашения как проявление стремления США создать в регионе некое подобие НАТО. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявлял, что в Азии не нужны военные группировки и в целом не следует поощрять новую холодную войну.

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Китай
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Филиппины
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