Объем производства продукции военного назначения в Индии в 2023/24 ф.г. достиг 15,2 млрд. долл.

ЦАМТО, 9 июля. Согласно данным Минобороны Индии, в 2023/24 ф.г. стоимостной объем производства продукции военного значения в Индии достиг нового рекордного уровня – 1,27 трлн. индийских рупий (15,2 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, за восемь лет в процентном отношении рост производства ПВН в стране составил 70%, если сравнивать новые данные с 2016/17 ф.г., когда начала публиковаться такая статистика. Рост по сравнению с 2022/23 ф.г. составил 17% (1,08 трлн. индийских рупий).

Стоимостной объем производства продукции военного назначения Индии представляет собой сумму годового оборота 16 государственных оборонных предприятий (DPSU), а также частных оборонных предприятий.

Статистика Минобороны Индии показывает, что около 79% общей стоимости ПВН (или 1 трлн. индийских рупий) в 2023/24 ф.г. пришлось на государственные предприятия, включая DPSU и компании, которые входят в состав государственного управления оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board), которое было реструктурировано в 2021 году. Остальной объем производства (21%) приходится на компании частного сектора.

В Минобороны Индии констатировали, что в абсолютном выражении как DPSU, так и частный сектор зафиксировали устойчивый рост оборонного производства.

Увеличение объемов производства индийским оборонным сектором объясняется серией отраслевых реформ, проведенных в последние годы. К ним относятся меры по интеграции фирм частного сектора в цепочки поставщиков крупных государственных структур и упрощению процедур лицензирования для этих компаний. В 2023 году Министерство обороны Индии заявило, что за последние восемь лет количество выданных частным фирмам лицензий увеличилось на 200%.

Согласно статистике Минобороны Индии, доля стоимостного объема оборонной продукции, производимая частным сектором, оставалась относительно постоянной на протяжении последних 8 лет и составляла в среднем около 20% от общего объема. При этом за минувшие 8 лет общая стоимость производства ПВН частным сектором увеличилась примерно на 71%.

Комментарий ЦАМТО:

К достижениям России на индийском рынке за последнее время можно отнести завершение "Рособоронэкспортом" работ по запуску в Индии лицензионного производства танковых выстрелов "Манго", а также еще официально не подтвержденный проект по выпуску около тысячи бронемашин К-53949 "Тайфун-К", испытания которых на днях были завершены компанией Armored Vehicle Nigam Limited (ANVL).

Практически все внутреннее производство ПВН в Индии на данный момент организовано на советских/российских технологиях, начиная с бронетехники и заканчивая боевой авиацией. Некоторый "поворот" Индии в последнее десятилетие, предусматривающий закупку систем вооружения западного вооружения, не принес успеха в плане освоения (передачи технологий) на внутреннем рынке. Исключение составляют разве что проекты с израильским ВПК по организации производства систем ПВО. Все остальные приобретенные в последние годы новые системы вооружения западного образца были "индийскими" только декларативно.