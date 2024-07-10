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ТАСС

Эксперт: НАТО наращивает свою вовлеченность в конфликте на Украине

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Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Решение о предоставлении логистической поддержки Украине, в которой задействованы почти 700 военнослужащих почти из всех стран-членов, инструктаж это не что иное как миссия НАТО, считает военный аналитик Джанандреа Гайани

РИМ, 9 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. НАТО увеличивает свою вовлеченность в конфликте на Украине, даже если нет прямого участия в боях. Как отметил военный аналитик и главный редактор Analisi Difesa Джанандреа Гайани в беседе с корреспондентом ТАСС, Североатлантический альянс и его руководство являются проводником интересов США и Великобритании.

"В НАТО всегда говорили, что поставки оружия и направление военных - это решение каждой отдельной страны. Но решение о предоставлении логистической поддержки Украине, в которой задействованы почти 700 военнослужащих почти из всех стран-членов, инструктаж и прочее, это - не что иное как миссия НАТО. Альянс наращивает свою вовлеченность в конфликт", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что со сменой генсека НАТО линия альянса не изменится. "Я не жду, что Марк Рютте что-то значительно поменяет по сравнению с Йенсом Столтенбергом", - продолжил эксперт. Он обратил внимание, что неслучайно третьим генсеком НАТО становится представитель Северной Европы, которая традиционно близка по позициям США и англосаксонской оси и где рассматривают укрепление восточного фланга в качестве приоритетной задачи. "Тогда как страны Южной Европы, начиная с Италии, достаточно обеспокоены ситуацией на южных рубежах и давно призывают обращать на этот аспект больше внимания. Средиземноморье, Северная Африка, Сахель - эти регионы вызывают озабоченность у итальянцев, французов, испанцев, поскольку это приоритет безопасности", - указал Гайани.

Тем не менее, альянс возглавил представитель Нидерландов, страны, которая продемонстрировала свою близость и полную лояльность США даже тем простым фактом, что в морской операции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море страна вошла не в европейскую миссию, а поддержала англо-американскую кампанию, напомнил он. Нидерланды также первыми объявили о поставках Киеву самолетов F-16. "У НАТО два основных "акционера" - англичане и американцы", - констатировал аналитик, напомнив, что страны поставляют оружие Украине, хоть и устаревшее, но американского производства. "Это способствует большому проникновению американского военного экспорта на Украину, не европейского. Это становится вопросом бизнеса, доходов компаний", - добавил собеседник агентства.

Во вторник в Вашингтоне начинается трехдневный саммит НАТО, на котором основными темами станут - поддержка Киева, а также противодействие России и сдерживание Китая. 

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Страны
Великобритания
Гайана
Италия
Китай
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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