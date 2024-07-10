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ТАСС

Конгрессмен США заявил о готовности Байдена пересечь все красные линии с РФ ради Украины

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Уоррен Дэвидсон отметил, что население Соединенных Штатов не стремится становиться жертвой пересечения американскими властями красных линий

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов пересечь все красные линии в отношениях с РФ, чтобы продолжать поддержку Украины. Такое мнение выразил член Палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон (от штата Огайо) в статье для портала Responsible Statecraft.

По его словам, вполне вероятно, что Байден может сперва разместить американских военных подрядчиков на Украине, а затем "поддаться давлению" и направить регулярные воинские подразделения США для противостояния с РФ. Конгрессмен напомнил, что в июне сотрудники Белого дома подтвердили, что Байден уже всерьез рассматривает возможность снятия запрета американским военным на контрактной основе отправиться на Украину.

По мнению Дэвидсона, американский лидер, возможно, намеренно стремится развязать мировую войну, особенно на фоне недавнего заключения 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной. Конгрессмен добавил, что для американских властей "было бы ошибкой предполагать, что Россия не рассматривает это и любое другое пересечение красной линии как прямое участие США" в конфликте.

Дэвидсон также назвал разрешение Байдена украинским властям применять американское оружие для ударов по территории России "шокирующим шагом в сторону эскалации". Он подчеркнул, что несмотря на желание Байдена обострить конфликт, население США не стремится становиться жертвой пересечения американскими властями красных линий.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

28 мая президент России Владимир Путин отметил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, без всякого присутствия украинских военнослужащих. Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы. Путин предупредил, что страны НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. 

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