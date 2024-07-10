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Военное обозрение

NDTV: Служащие в российской армии индийцы будут уволены и отправлены домой

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Граждане Индии, проходящие службу в рядах российской армии и участвующие в боевых действиях, будут уволены и возвращены на родину. Об этом сообщает NDTV.

По данным индийского телеканала, ссылающегося на собственные источники, вопрос увольнения из рядов российской армии индийцев, находящихся в зоне СВО, поднял премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным. Российский лидер якобы согласился поспособствовать решению этого вопроса. Заметим, что официальной информации нет, в Кремле отказались комментировать эти договоренности.

Мы эту тему никак не комментируем

— заявил Дмитрий Песков.

По данным индийского телеканала, на сегодняшний день в зоне СВО могут находиться от 30 до 40 граждан Индии, такие данные ранее предоставлял индийский МИД. Десять индийцев уже вернулись на родину, двое точно погибли.

Ранее правоохранительные органы Индии сообщали, что вскрыли на территории страны некую организацию, которая занималась переправкой в Россию индийцев, обещая им высокооплачиваемую работу, поступление на учебу и бесплатное продление визы. Предварительно, в Россию было переправлено порядка 30-35 человек. Все ли из них попали в российскую армию, не сообщается.

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Страны
Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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