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ТАСС

Захарова назвала фактом попадание ракеты NASAMS по детской больнице в Киеве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо в складские помещения для хранения западных ВиВТ"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Попадание западной ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве является подтвержденным фактом, указывается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО (системой противовоздушной обороны - прим. ТАСС), ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - отметила дипломат.

"Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо в складские помещения для хранения западных ВиВТ (вооружений и военной техники - прим. ТАСС). Кроме этого, ВСУ сами прикрываются гражданскими лицами и объектами. Широкое распространение получила практика, когда к пассажирским железнодорожным составам прицепляют вагоны с боевой техникой и военнослужащими. Для транспортировки вооружений также используются почтовые перевозки", - указала Захарова.

"Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
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