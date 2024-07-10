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ЦАМТО

MBDA заключила контракт на поставку ВС Германии УР "Бримстоун-3" класса "воздух-земля"

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Ракета Brimstone
Ракета Brimstone.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Duch.seb

ЦАМТО, 9 июля. Компания MBDA 5 июля объявила о подписании с Минобороны Германии контракта на производство и поставку высокоточных ракет "Бримстоун-3" класса "воздух-земля", предназначенных для оснащения истребителей "Тайфун" ВВС Германии.

В рамках выполнения контракта на предприятии MBDA в Шробенхаузене будет развернута сборочная линия и сервисный центр "Бримстоун-3".

Как заявил главный исполнительный директор MBDA Эрик Беранже, закупка "Бримстоун-3" является вкладом в унификацию вооружений в Европе и расширит запасы боеприпасов бундесвера. Новая производственная линия станет первой за пределами Великобритании и позволит обеспечить надежность поставок боеприпасов.

Как сообщал ЦАМТО, 26 июня 2024 года бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку управляемых ракет "Бримстоун" класса "воздух-земля" для оснащения истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter.

В общей сложности ВС Германии намерены закупить до 3266 ракет "Бримстоун-3", а первый исполнительный контракт предполагает приобретение за 376 млн. евро начальной партии из 274 ракет. Кроме того, в комплект поставки входят 29 ракет для летных испытаний и 75 макетов для учебных целей, пусковые установки и испытательное оборудование, комплекты инструмента и учебное оборудование. Поставки планируется начать с 2028 года. Подрядчиком выступит компания MBDA Deutschland, входящая в европейский консорциум MBDA.

Ракеты "Бримстоун-3" могут применяться для поражения с высокой точностью и в любую погоду неподвижных и движущихся наземных и надводных целей. Ракета оснащена двухрежимной радиолокационной / полуактивной лазерной ГСН, улучшенным автопилотом и инерциальным блоком навигации, тандемной кумулятивной БЧ.

Ракета "Бримстоун" также интегрирована на беспилотные летательные аппараты, включая MQ-9B, и может применяться в качестве вооружения наземных транспортных средств, вертолетов и тяжелых дистанционно управляемых машин.

Поскольку "Бримстоун-3" может применяться самолетами "Тайфун" стандарта P2E (Phase 2 Enhancement), ракета совместима со всеми 70 истребителями Транш.2, 31 истребителем Транш.3, 38 истребителями Транш.4 (проект Quadriga) и 20 истребителями Транш.4+/5 ВВС Германии.

"Тайфун" может нести 12 ракет "Бримстоун" на четырех пусковых установках по три единицы в каждой (такая конфигурация используется редко, вместо этого используется комбинация вооружений нескольких типов).

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Страны
Великобритания
Германия
Продукция
EF-2000
MQ-9 Reaper
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Военные учения
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