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ТАСС

Роскосмос разработал устройство персональной спутниковой связи размером с телефон

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Разработка находится на сертификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Предприятие "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) разработало устройство персональной спутниковой связи размером с телефон. Разработка находится на сертификации, сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Черенков в кулуарах выставки "Иннопром".

"Буквально сейчас на сертификации в спецоргане есть несколько новых моделей оборудования, в которых будет "Гонец" размером с сотовый телефон. Новая модель абонентского устройства на новой электронно-компонентной базе. Надеюсь, что пройдет [сертификацию] до конца года", - сказал собеседник агентства. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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