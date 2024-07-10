Роскосмос разработал устройство персональной спутниковой связи размером с телефон

Разработка находится на сертификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Предприятие "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) разработало устройство персональной спутниковой связи размером с телефон. Разработка находится на сертификации, сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Черенков в кулуарах выставки "Иннопром".

"Буквально сейчас на сертификации в спецоргане есть несколько новых моделей оборудования, в которых будет "Гонец" размером с сотовый телефон. Новая модель абонентского устройства на новой электронно-компонентной базе. Надеюсь, что пройдет [сертификацию] до конца года", - сказал собеседник агентства.