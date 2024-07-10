В Латвии призвали отменить ограничения по применению западного оружия по РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что лидеры стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне должны взять на себя обязательство оказывать Киеву дополнительную военную поддержку

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал союзников по НАТО отменить все ограничения по использованию поставляемого Украине западного оружия против российских военных объектов.

Такое решение, по его мнению, странам НАТО следует принять на предстоящем в Вашингтоне 9-11 саммите.

"Все ограничения, наложенные на Украину по применению оружия против законных военных объектов, должны быть сняты", - написал Ринкевичс в Х (ранее Twitter).

Лидеры стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне также должны взять на себя обязательство оказывать Киеву дополнительную военную поддержку, добавил политик.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал глава внешнеполитического ведомства, речь идет только о районах РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Позже американская газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что власти США посчитали допустимым применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, что Вашингтон официально не подтверждал.

Президент РФ Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.