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Военное обозрение

Украинские военные приспособили для управления роботизированными платформами игровые консоли Steam Deck

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные начали использовать игровые приставки в боевых действиях, например, на одном из направлений специалисты из ВСУ превратили игровую консоль Steam Deck в пульт управления роботизированной платформой. С помощью консоли они управляют боевым роботом, вооруженным пулеметом.

Впервые о применении в ВСУ игровых консолей в качестве контроллеров для управления различными роботизированными платформами сообщалось в прошлом году. В мае 2023 года одна из бригад ВСУ самостоятельно создала боевую платформу с названием «Сабля», управление которой осуществлялось посредством игровой консоли.

Как пояснили сами военные, перепрошить консоль, установив на нее другое программное обеспечение, проблем не составляет. В итоге получается пульт управления, снабженный встроенным экраном. Как на это реагирует компания Valve, выпускающая игровые консоли Steam Deck, пока неизвестно.

Стоит отметить, что случаи использования игровых консолей в военных целях не являются чем-то редким. Например, в 2017 году американский флот объявил о намерении использования приставки для видеоигр Xbox 360 для управления фотонными мачтами на атомных субмаринах, которые должны были заменить перископы. Чем закончилось дело, не сообщается. Используются в США контроллеры и для создания станций приёма и декодирования сигналов спутниковой системы связи Iridium. Так что ничего нового украинцы не придумали.

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