Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ с помощью «Искандера»

МО: расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по колонне ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Вооруженных сил (ВС) РФ нанес удар по колонне военной техники украинских боевиков в Сумской области. Минобороны РФ опубликовали во вторник, 9 июля, кадры с места колонны противника.

«Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка», — уточнили в ведомстве.

Как уточняется, в результате удара уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей, а также около 65 украинских боевиков.

Ранее, 6 июля, российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Техника была ликвидирована в районе населенного пункта Южное с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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