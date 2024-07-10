Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в 2024 году

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве.

ЦАМТО, 9 июля. Польша предоставит Украине несколько пакетов военной помощи в этом году, следует из текста соглашения по безопасности, заключенного между Киевом и Варшавой.

Ранее в понедельник Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.

"В 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет", – цитирует "РИА Новости" текст соглашения, опубликованного на сайте офиса Владимира Зеленского.

В документе указано, что с 2022 года Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи. Общая сумма оказанной помощи Киеву превысила 4 млрд. евро. Также соглашение предусматривает дальнейшую подготовку Польшей украинских военных.

"Польша будет продолжать работу логистического хаба и выражает решимость сохранить свою ведущую роль в обеспечении эффективных поставок вооружения и оборудования в Украину. Польша будет способствовать перемещению военного и гражданского персонала, вооружения и оборудования ВСУ и других сил безопасности и обороны по территории Польши в другие страны для обучения и других целей", – говорится в тексте соглашения, рассчитанного на 10 лет.

В.Зеленский утверждает, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.

"Особенно благодарны за специальные договоренности: в соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма перехвата в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов... Тут, я уверен, наши команды проработают вместе с военными, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", – сказал В.Зеленский на брифинге в Варшаве.