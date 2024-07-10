Пентагон объявил о продолжении разработки баллистической ракеты Sentinel

ЦАМТО, 9 июля. Пентагон объявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты.

Законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особо значимых для национальной безопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев.

"По результатам анализа заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант... засвидетельствовал, что программа Sentinel отвечает законодательным критерия продолжения", – цитирует "РИА Новости" заявление Минобороны США.

У.Лаплант предписал командованию Военно-воздушных сил реструктурировать программу для устранения причин срывов, а также принять меры к удержанию расходов под контролем в будущем. Стоимость программы разработки теперь составляет 140,9 млрд. долл. – на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.

"Мы полностью осознаем масштабы затрат, но также понимаем, с какими рисками сопряжен отказ от модернизации наших ядерных сил... Sentinel представляет собой по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады", – сказал У.Лаплант.