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ТАСС

МО РФ сообщило об обучении бойцов РФ на полигонах бить по уязвимым местам Abrams

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Подбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что большую роль в борьбе с танками противника сыграли минные поля, авиация, особенно армейская, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поражение уязвимых точек американского танка Abrams входит в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в программе "Соловьев Live".

"Все представляли танки Abrams или там Leopard, как будто они особенные, как будто они не горят, как будто они сделаны из другого металла. Нет, конечно. <…> Мы сделали большие баннеры, - на полигонах они сейчас стоят - где [представлены] уязвимые места танка, и показали, с каких расстояний бить танк лучше. В том числе с применением каких средств поражения", - сказал Евкуров.

Он добавил, что большую роль в борьбе с танками противника сыграли минные поля, авиация, особенно армейская, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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