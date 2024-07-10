МО РФ сообщило об обучении бойцов РФ на полигонах бить по уязвимым местам Abrams

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что большую роль в борьбе с танками противника сыграли минные поля, авиация, особенно армейская, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поражение уязвимых точек американского танка Abrams входит в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в программе "Соловьев Live".

"Все представляли танки Abrams или там Leopard, как будто они особенные, как будто они не горят, как будто они сделаны из другого металла. Нет, конечно. <…> Мы сделали большие баннеры, - на полигонах они сейчас стоят - где [представлены] уязвимые места танка, и показали, с каких расстояний бить танк лучше. В том числе с применением каких средств поражения", - сказал Евкуров.

Он добавил, что большую роль в борьбе с танками противника сыграли минные поля, авиация, особенно армейская, а также группы истребителей танков, которых было создано около 180.