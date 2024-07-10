МО РФ заявило о пополнении ВС инструкторами для обучения уничтожению дронов из дробовиков

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что всего подготовлено 80 инструкторов, некоторые из них поступают на контрактную службу в инструкторскую группу.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Инструкторы для обучения стрельбе из дробовиков подготовлены для российских группировок войск, чтобы повысить уровень противодействия вражеским дронам. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров в программе "Соловьев Live".

"Эта идея уж точно не моя, это идея командиров на местах. В первую очередь тех бойцов, с этим столкнулись и поняли, как бороться, - сказал он, отвечая на вопрос об идее внедрения в войска дробовиков для борьбы с FPV-дронами. - И мы буквально на прошлой неделе подготовили 80 инструкторов для группировок войск. Их подготовкой занимались чемпионы по стендовой стрельбе. <...> Хорошие ребята из гражданского сектора помогают".

Евкуров добавил, что некоторые из них поступают на контрактную службу в инструкторскую группу.