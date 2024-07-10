Войти
Известия.ru

Специалисты из РФ извлекли элементы системы управления ракеты Storm Shadow

446
0
+2
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Cпециалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow

Российские специалисты извлекли для изучения элементы системы наведения крылатой европейской ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом 9 июля сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

«Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями», — рассказал инженер «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящее время детально изучаются схемы взрывателей этих ракет и конструкции их боевых частей. Эти сведения нужны для эффективного обезвреживания: знания об этих деталях позволят перевозить боевые части Storm Shadow, чтобы уничтожать их вне населенных пунктов.

Ранее, 7 июля, специалист по работе с вооружением рассказал, что российские эксперты изучили кумулятивную часть Storm Shadow, ее составляющие и функции всех деталей. Это помогло узнать боевые характеристики ракеты.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин 18 июня заявил «Известиям», что ВС РФ имеют все средства для противостояния ракетам Storm Shadow. Это было сказано на фоне сообщений итальянской газеты Il Fatto Quotidiano о том, что Италия может отправить Киеву такие ракеты, потенциально имеющие возможность атаковать территорию России.

При этом в Минобороны РФ 16 мая сообщили, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Восток» защищают российских военных на первой линии обороны на южнодонецком направлении от ударов украинских средств воздушного нападения, например, Storm Shadow.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
08.07.2024
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow
19.06.2024
Эксперт заявил о способности ВС РФ противостоять ракетам Storm Shadow
22.01.2024
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
22.04.2013
"Панцирь", Ми-35, "Парана" и другие
24.08.2009
МАКС эпохи финансового кризиса стал только дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву