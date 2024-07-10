Cпециалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow

Российские специалисты извлекли для изучения элементы системы наведения крылатой европейской ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом 9 июля сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

«Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями», — рассказал инженер «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящее время детально изучаются схемы взрывателей этих ракет и конструкции их боевых частей. Эти сведения нужны для эффективного обезвреживания: знания об этих деталях позволят перевозить боевые части Storm Shadow, чтобы уничтожать их вне населенных пунктов.

Ранее, 7 июля, специалист по работе с вооружением рассказал, что российские эксперты изучили кумулятивную часть Storm Shadow, ее составляющие и функции всех деталей. Это помогло узнать боевые характеристики ракеты.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин 18 июня заявил «Известиям», что ВС РФ имеют все средства для противостояния ракетам Storm Shadow. Это было сказано на фоне сообщений итальянской газеты Il Fatto Quotidiano о том, что Италия может отправить Киеву такие ракеты, потенциально имеющие возможность атаковать территорию России.

При этом в Минобороны РФ 16 мая сообщили, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Восток» защищают российских военных на первой линии обороны на южнодонецком направлении от ударов украинских средств воздушного нападения, например, Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.