Завершена поставка самолетов БПА P-8A "Посейдон" ВС Республики Корея

ЦАМТО, 9 июля. В командовании морской авиации в Пхохане (провинция Северный Кенсан) 4 июля состоялась церемония, посвященная завершению поставки ВС Республики Корея шести самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Как сообщила южнокорейская газета Korea Times, в мероприятии принял участие министр национальной обороны Шин Вон Сик.

В ходе церемонии состоялось награждение должностных лиц, которые участвовали в приобретении и приемке самолетов. После завершения процедуры министр отдал приказ о первом официальном полете P-8A.

Первые три самолета P-8A прибыли в Республику Корея 19 июня, еще три – 30 июня текущего года. Как заявлено, новые P-8A, которые заменят устаревшие P-3 "Орион", значительно повысят готовность ВМС Республики Корея к противодействию угрозам со стороны КНДР.

Планируется, что самолеты достигнут готовности к применению по назначению в середине 2025 года после завершения оценки их боевых возможностей и годичного обучения экипажей.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) в июне 2018 года объявило о принятии решения по закупке P-8A в рамках программы "Иностранные военные продажи". Самолеты предназначены для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, ведение разведки.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 самолетов P-8A "Посейдон", турельных мультиспектральных электрооптических / инфракрасных станций наблюдения MX-20HD, акустических систем AN/AAQ-2(V)1, РЛС AN/APY-10, а также другого связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 2,1 млрд. долл.

В феврале 2019 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 428,9 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления в поддержку поставки 6 самолетов P-8A для ВМС США, четырех – для Новой Зеландии и 6 ед. – для Республики Корея.

Выкатка первого P-8A "Посейдон", предназначенного для ВМС Республики Корея, состоялась в феврале 2022 года.

Максимальная скорость самолета базовой патрульной авиации (БПА) P-8A составляет 907 км/час, продолжительность полета – 10 часов. В состав вооружения входят противокорабельные ракеты "Гарпун" и торпеды, а также около 120 гидроакустических буев, позволяющих обнаруживать, идентифицировать и отслеживать подводные лодки противника.