Войти
ЦАМТО

Завершена поставка самолетов БПА P-8A "Посейдон" ВС Республики Корея

433
0
0
Источник изображения: Фото: Republic of Korea Navy

ЦАМТО, 9 июля. В командовании морской авиации в Пхохане (провинция Северный Кенсан) 4 июля состоялась церемония, посвященная завершению поставки ВС Республики Корея шести самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Как сообщила южнокорейская газета Korea Times, в мероприятии принял участие министр национальной обороны Шин Вон Сик.

В ходе церемонии состоялось награждение должностных лиц, которые участвовали в приобретении и приемке самолетов. После завершения процедуры министр отдал приказ о первом официальном полете P-8A.

Первые три самолета P-8A прибыли в Республику Корея 19 июня, еще три – 30 июня текущего года. Как заявлено, новые P-8A, которые заменят устаревшие P-3 "Орион", значительно повысят готовность ВМС Республики Корея к противодействию угрозам со стороны КНДР.

Планируется, что самолеты достигнут готовности к применению по назначению в середине 2025 года после завершения оценки их боевых возможностей и годичного обучения экипажей.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) в июне 2018 года объявило о принятии решения по закупке P-8A в рамках программы "Иностранные военные продажи". Самолеты предназначены для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, ведение разведки.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 самолетов P-8A "Посейдон", турельных мультиспектральных электрооптических / инфракрасных станций наблюдения MX-20HD, акустических систем AN/AAQ-2(V)1, РЛС AN/APY-10, а также другого связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 2,1 млрд. долл.

В феврале 2019 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 428,9 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления в поддержку поставки 6 самолетов P-8A для ВМС США, четырех – для Новой Зеландии и 6 ед. – для Республики Корея.

Выкатка первого P-8A "Посейдон", предназначенного для ВМС Республики Корея, состоялась в феврале 2022 года.

Максимальная скорость самолета базовой патрульной авиации (БПА) P-8A составляет 907 км/час, продолжительность полета – 10 часов. В состав вооружения входят противокорабельные ракеты "Гарпун" и торпеды, а также около 120 гидроакустических буев, позволяющих обнаруживать, идентифицировать и отслеживать подводные лодки противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Новая Зеландия
США
Южная Корея
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
DAPA
Похожие новости
08.07.2024
Южная Корея получила шесть американских базовых патрульных самолётов Р-8А Poseidon
05.07.2021
«Посейдон» кусает локти
23.03.2020
ВМС США заключили с Boeing контракт на поставку дополнительных самолетов P-8A "Посейдон"
08.03.2019
ВМС США заключили с Boeing контракт на поставку дополнительных самолетов P-8A "Посейдон"
27.06.2018
Южная Корея приобретет американские базовые патрульные самолеты Р-8А Poseidon
02.09.2016
ВМС Республики Корея могут приобрести самолеты БПА P-8A «Посейдон»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву