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Интерфакс-АВН

Российский корвет и корабли КНР провели тренировку в Филиппинском море

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Корвет "Совершенный"
Корвет "Совершенный".
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) России и корабли ВМС Китая провели тренировку по досмотру судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря, сообщила пресс-служба ТОФ во вторник.

"Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп. Фрегат ВМС НОАК "Хэншуй" имитировал подозрительное судно, которое было остановлено по требованию согласно плану тренировки", - говорится в сообщении.

Для оказания воздушной поддержки с борта эсминца "Иньчуань" ВМС НОАК и корвета "Совершенный" ТОФ в воздух были подняты палубные вертолеты, сообщили военные.

Корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявлено, что задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование проведено в 2021 году.

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Страны
Китай
Россия
Филиппины
Проекты
ТОФ
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