БПЛА MQ-9 Reaper против российских ФАБов на Украине.

Продолжающийся конфликт на Украине стал свидетелем значительного изменения российской тактики: истребители-бомбардировщики теперь ежедневно наносят более 100 ударов крупными «планирующими бомбами» как по военным, так и по гражданским объектам. Эти высокоточные боеприпасы, некоторые из которых весят до 3000 фунтов, наносят разрушительный ущерб, и им необходимо эффективно противодействовать. Немедленная поставка Украине БПЛА MQ-9 Reaper могла бы стать стратегическим ответом на эту развивающуюся угрозу.

Автор Дэниел Райс

Так полагает выпускник Вест-Пойнта 1988 года, а ныне президент Американского университета в Киеве и сопредседатель организации Thayer Leadership в Вест-Пойнте – Дэниел Райс (Daniel Rice), статью которого мы предлагаем Вашему вниманию.

Стилистика автора сохранена.

Российские истребители-бомбардировщики запускают планирующие бомбы класса «воздух-земля» из-за своих позиций, что позволяет боеприпасам разлетаться на расстояние до 60 км (38 миль) за передний край района боевых действий. Это оружие является экономичной модификацией обычных неуправляемых бомб, аналогичной по концепции объединенной системе боеприпасов прямого поражения США. Способность противостоять этому оружию представляет серьезную проблему для украинской противовоздушной обороны и сухопутных войск.

Российские ФАБ с УМПК

Хотя Украина собирается получить истребители F-16, которые укрепят ее возможности ПВО, ограниченного количества этих самолетов будет недостаточно для обеспечения всестороннего прикрытия от широко распространенной угрозы применения планирующих бомб. Для эффективного противодействия этой развивающейся российской тактике требуется более масштабируемое и постоянное решение.

Соединенные Штаты должны немедленно предоставить Украине десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Хотя Reaper впервые был представлен в 2001 году и больше не является передовой военной технологией США, он остается грозной платформой, которая может значительно усилить оборонительные возможности Украины. С эксплуатационным потолком 50 000 футов [чуть более 15 000 м], 40-часовым временем полета и грузоподъемностью 3800 фунтов [1700 кг] эти беспилотники могут нести боеприпасы как класса «воздух-воздух», так и «воздух-земля».

БПЛА MQ-9 Reaper может оснащаться целым рядом ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, включая AIM-7 «Спарроу» (Sparrow), AIM-9 «Сайдвиндер» (Sidewinder) и AIM-120 AMRAAM с дальностью действия до 100 миль [до 160 км]. Этот потенциал позволил бы украинским силам перехватывать и сдерживать российские истребители-бомбардировщики до того, как они смогут запустить планирующие бомбы.

БПЛА MQ-9 Reaper могут действовать в тылу ВСУ, используя свои передовые датчики для наблюдения как за наземными, так и за воздушными операциями, предоставляя ценные разведданные и осуществляя целеуказание. ВСУ продемонстрировали мастерство в управлении различными беспилотными системами. Интеграция БПЛА MQ-9 Reaper позволила бы использовать этот опыт и значительно улучшить их сеть противовоздушной обороны.

Сообщается, что у США на хранении находится более 100 БПЛА MQ-9 Reaper, готовых к возможному развертыванию. Предоставляя эти беспилотники Украине, США могли бы помочь создать беспилотные украинские военно-воздушные силы, способные не только перехватывать планирующие бомбы, но и снижать эффективность российских военно-воздушных сил, потенциально отводя им вспомогательную роль, аналогичную нынешнему статусу российского ВМФ в этом конфликте.

Одной из основных проблем, связанных с поставкой MQ-9 Reaper на Украину, является потенциальная передача технологий в случае, если аппарат будет сбит и захвачен российскими войсками. Однако эксплуатация этих беспилотных систем из-за линии фронта сводит к минимуму этот риск. В маловероятном случае поражения обломки, скорее всего, упадут на территории, контролируемой ВСУ.

Развертывание БПЛА MQ-9 Reaper на Украине представляет собой стратегическую возможность эффективно противостоять растущей угрозе применения российских планирующих бомб. Эти беспилотники предлагают экономичное решение с низким уровнем риска, которое использует продемонстрированный Украиной опыт работы с беспилотными системами.

Конгресс должен одобрить немедленное развертывание БПЛА MQ-9 Reaper на Украине. Эта акция обеспечила бы важнейший потенциал для противодействия российским атакам планирующими бомбами как по военным, так и по гражданским объектам, потенциально изменив баланс сил в воздухе в конфликте. Время действовать сейчас, пока разрушительное воздействие этих планирующих бомб не привело к еще большим потерям среди военных и гражданского населения Украины.

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По материалам ресурса smallwarsjournal.com