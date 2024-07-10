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ТАСС

Минобороны Украины развивает с финской компанией партнерство в сфере разведки из космоса

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Флаги Финляндии и Украины
Флаги Финляндии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко считает, что такое сотрудничество позволит "значительно улучшить разведывательную деятельность"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины подписало направленное на развитие взаимодействия в области дистанционного зондирования Земли соглашение с владеющей группировкой радарных спутников финской компанией ICEYE, что должно помочь Киеву в осуществлении разведки из космоса.

"Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. <...> Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По словам замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко, сотрудничество с компанией "значительно улучшит разведывательную деятельность", которой занимается Киев. Она также поблагодарила ICEYE за "позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины".

В августе 2022 года сообщалось, что ICEYE начала предоставлять Вооруженным силам Украины доступ к фотографиям, сделанным одним из принадлежащих компании космических спутников. Финская компания ICEYE занимается производством микроспутников для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. 

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Страны
Украина
Финляндия
Черногория
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