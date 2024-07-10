"Знак укрепления дружбы". Что пишут СМИ о встрече Путина и Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди встретились в резиденции президента России в Ново-Огарево. Эта тема стала одной из ведущих в мировых СМИ. Зарубежные журналисты видят в визите премьер-министра Индии знак укрепления дружбы между двумя государствами.

Встреча свидетельствует о важности российско-индийских отношений, пишет газета The Hindu:

"В общей сложности лидеры двух стран проведут вместе около восьми часов, что говорит об интенсивности их беседы, которая, по словам источников, стала сигналом о том, что отношения Индии и России являются "приоритетом, который необходимо реализовать".

Издание перечисляет, в каких сферах сотрудничество будет развиваться особенно активно:

"Ожидается, что стороны объявят о заключении соглашения о содействии торговле, а официальные лица надеются увидеть более предсказуемые долгосрочные обязательства по вопросу поставок энергоносителей и удобрений из России".

Газета Indian Express обращает внимание на крепкие экономические связи между двумя странами:

С начала конфликта на Украине Индия закупает большие объемы российской нефти <…> Перед лицом международной критики министр иностранных дел Джайшанкар неоднократно заявлял, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть в интересах индийских потребителей. До конфликта цель двусторонней торговли была установлена на уровне 30 миллиардов долларов к 2025 году. Однако в 2023-24 финансовом году двусторонняя торговля достигла рекордного уровня в 65,70 миллиардов долларов.

Автор статьи также отмечает, что время визита в Россию премьер-министр Индии выбрал неслучайно – оно совпадает со встречей лидеров НАТО в Вашингтоне 9 июля:

Важно отметить, что визит Моди в Россию состоится в тот момент, когда лидеры 32 стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, соберутся в Вашингтоне 9-11 июля, чтобы отметить 75-летие создания антироссийского военного альянса.

Газета Times of India приводит слова премьер-министра Моди о развитии стратегического партнерства с Россией:

Особое и привилегированное стратегическое партнёрство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Говоря о президенте России, Моди называет его своим другом, пишет издание The Print:

"Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы", — сказал премьер-министр.

Американское агентство Bloomberg отмечает, что встреча лидеров двух стран стала сигналом для всего остального мира о том, что их связи будут только крепнуть:

Высокопоставленные индийские дипломаты, говорившие на условиях анонимности, заявили, что визит Моди призван дать понять, что две стороны остаются близкими. Связи России с Индией тянутся еще со времен холодной войны, и эта страна является крупнейшим поставщиком оружия и нефти в Индию. По словам министра иностранных дел Индии Кватры, эти отношения остаются прочными.

Отдавая должное своей дружбе с Путиным, Моди сказал в понедельник, что за последнее десятилетие две страны добились прогресса по целому ряду направлений, в том числе в области энергетики, безопасности, торговли и инвестиций.

Несмотря на то, что, по словам автора статьи, в США недовольны партнерством Индии с Россией, Моди не поддается давлению Запада:

США, в свою очередь, рассматривают Индию как партнера в соперничестве с Китаем, но эти отношения порой разочаровывают Вашингтон. Моди отказался осудить спецоперацию России на Украине.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в конце июня заявил, что американские чиновники выражали Нью-Дели озабоченность по поводу индийско-российских связей.

Газета Тhe New York Times также отмечает, что Индия не собирается ослаблять отношений с Россией:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в понедельник в Москву для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Этот визит свидетельствует о решимости индийского лидера придерживаться собственного дипломатического курса, несмотря на то что Запад продолжает пытаться изолировать Москву из-за спецоперации на Украине.

Индия намерена сохранить тесные связи с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.

Благодаря партнерству России и Индии формируется новый многополярный мировой порядок, отмечается в статье:

Закупки Индией российской нефти помогли пополнить российскую казну, и Россия стремится представить Индию в качестве партнера по перестройке мирового порядка, в котором доминирует Запад.

За почти два с половиной года, прошедших с начала спецоперации на Украине, Путин попытался укрепить свои отношения с мировыми лидерами за пределами Запада, стремясь к тому, что он называет многополярным мировым порядком, свободным от единоличного господства Америки.

Автор статьи на портале CNN отмечает, что Москва стала первой столицей, которую Моди посетил после своего переизбрания:

"Эта поездка — первый зарубежный визит Моди после того, как он выиграл третий срок подряд на выборах в прошлом месяце, и она рассматривается как редкое нарушение традиций для индийского лидера, который обычно посещает соседние страны, такие как Бутан, Шри-Ланка и Мальдивы".

Газета The Washington Post цитирует Моди, опубликовавшего совместное фото с Путиным в соцсетях:

"Укрепление связей между нашими странами принесет огромную пользу нашим народам", — написал Моди.

Автор статьи также указывает на прочные отношения, исторически сложившиеся между двумя странами:

Россия поддерживает тесные связи с Индией со времен холодной войны, и значение Нью-Дели как ключевого торгового партнера возросло после того, как Москва начал спецоперацию в феврале 2022 года.