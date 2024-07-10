В Минобороны рассказали о применении комплекса "Торн" группировкой войск "Север"

По данным ведомства, система радиоразведки работает круглосуточно, операторы дежурят посменно

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В ходе специальной военной операции (СВО) группировка войск "Север" ВС РФ применила комплекс радиоразведки "Торн". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения СВО операторы комплекса радиоразведки "Торн" группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение украинских боевиков", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что при работе операторов на автоматизированном подвижном комплексе радиоразведки "Торн" важна каждая деталь - от настройки оборудования до маскировки. На кадрах разведчики в густой лесопосадке выбирают подходящее место, чтобы расставить своеобразные капканы - мощные антенны, перехватывающее радиосигналы противника на десятки километров вокруг. После завершения маскировки бойцы покинут позицию, и антенна работает уже самостоятельно без участия радиоразведчиков.

Работает круглые сутки

Передвижной комплекс радиоразведки работает круглые сутки. Операторы дежурят посменно. Они, зачастую, первыми узнают о планах противника, когда удается запеленговать его радиостанции или прослушать переговоры по незащищенным каналам связи.

"Это комплекс радиомониторинга и местоопределения. Был момент, когда наши подразделения вели боевые действия, мы в режиме реального времени это мониторили. Слышим, что противник планирует отойти туда-то, и то, когда у них какая-то паника, они перестают шифроваться. Вот нужно туда-то, на дорогу, под мост. Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям, которые вели успешные действия. Вот это колоссальный вклад, я считаю", - сказал оператор комплекса радиоразведки "Торн" с позывным Стрелец.

Пренебрегая чистотой эфира, боевики ВСУ нередко используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов. Операторы этого мобильного пункта поиска и определения радиосетей фиксируют каждое слово. Вот один из перехватов. Противник сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных, чтобы можно было взять позиции. Принял тебя, принял", - цитирует перехват МО РФ.

"Иногда попадаются иностранные подразделения. Британцы пару раз попадали, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, есть раненые, нужна срочная эвакуация", - рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.

Комплексы радиоразведки "Торн"

Автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн" позволяют существенно увеличить возможности сбора разведывательной информации. Комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении нескольких десятков километров.